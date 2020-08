"Diuna" na okładkach magazynu Empire! 0

Z pewnością przebierających nogami na myśl o powstającej nowej wersji Diuny jest sporo, a teraz możemy nasycić się na chwilę bohaterami w przestrzeni filmowej na okładkach magazynu Empire. Premiera ma mieć miejsce pod koniec tego roku, ale żyjemy w czasach bardzo płynnej teraźniejszości i jeszcze bardziej przyszłości. Nacieszmy oczy!

Okładki magazynu zdobią bohaterowie filmu: Timothée Chalamet, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Jason Momoa i Zendaya.

Przypomnijmy, że przeniesiemy się do przyszłości na planetę Arrakis. To miejsce wydobycia niespotykanej substancji, która daje możliwość wędrówki w czasie, wglądu w przyszłość oraz wydłuża czas życia – jej nazwa to melanż. Surowiec trafia w ręce rody Atrydów. Jednak wiadomo, że na taki towar ktoś się będzie chciał pokusić – ród Harkonnenów. Żadna ze stron tego, tak łatwo nie odpuści i zacznie dochodzić do przeróżnych walk, starć, gier i manipulacji, by zdobyć to co najcenniejsze.

Pamiętajmy, że realizacją obrazu zajmie się odpowiedzialny za zrobiony z rozmachem, dla wielu arcydzieło Blade Runner 2049, czy intensywny i nastrojowy Sicario Denis Villeneuve. Czy, jak realizacji historii nie podołał bezdyskusyjny mistrz surrealizmu i oryginalnego kina David Lynch, to komuś może się udać. ;) Czekamy na zwiastun, a przede wszystkim na FILM!

W sieci pojawiły się również nowe zdjęcia promujące film:

