Dodatkowe pokazy filmu "Quebonafide: Romantic Psycho Film” podczas Millennium Docs Against Gravity! 0

Organizatorzy z ogromną przyjemnością informują, że bilety na niemal wszystkie festiwalowe pokazy Quebonafide: Romantic Psycho Film, który zostanie zaprezentowany publiczności w siedmiu miastach, zostały wyprzedane. W związku z licznymi pytaniami ze strony widzów, razem z producentem filmu Red Bull Media House, festiwal podjął decyzję o organizacji dodatkowych projekcji:

Katowice – 11 września, godz. 15:00, kino Kosmos, sala Nostromo

Wrocław – 11 września, godz. 21:45, DCF, sala Warszawa

Poznań – 12 września, godz. 21:45, kino Muza, sala 1

Gdynia – 13 września, godz. 11:00, GCF, sala Warszawa

Quebonafide: Romantic Psycho Film został zakwalifikowany do organizowanego po raz pierwszy w czasie festiwalu Konkursu Polskiego. To trwający 37 minut dokument z podróży Quebonafide i jego hypemana KrzyKrzysztofa w głąb Azji. Daje rzadką możliwość zobaczenie artysty w procesie tworzenia, zbierającego siły na wydanie nowego albumu, który będzie wiązał się z ogromną presją. Szczególnie dla kogoś tak w gruncie rzeczy wrażliwego i introwertycznego, jak Kuba.

A Wy już zrobiliście wykreślankę na co powierzgacie podczas jednego z najważniejszych festiwal nie tylko w Polsce i Europie wśród dokumentalnych? Pamiętajcie, że Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbywa się w tym roku w formule hybrydowej. Od 4 do 18 września potrwa część kinowa w siedmiu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy. Od 19 września do 4 października odbędzie się część online festiwalu. Bilety oraz program są dostępna na stronie festiwalu: mdag.pl