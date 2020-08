Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jabłko i Szczypior znowu w akcji! Nowe odcinki serialu już we wrześniu na Cartoon Network 0

Są niepoprawnymi optymistami i całkiem niedawno opuścili swoje rodzinne domy, by zamieszkać w wielkim mieście. Jabłko i Szczypior ponownie zagoszczą na antenie Cartoon Network od 7 września! W najnowszych odcinkach będą m.in. próbować swoich sił w opiece nad roślinami, popiszą się umiejętnościami w recytowaniu poezji i poprzeszkadzają w pracy Panierowanemu Kurczakowi.

Kiedy ci dwaj przyjaciele przeprowadzają się do dużego miasta, wszystko w ich życiu ulega zmianie. Jabłko i Szczypior spotykają wielu nowych, inspirujących kumpli, poznają swoje mocne oraz słabsze strony, nigdy nie tracąc nadziei, że uda im się zwycięsko wyjść z tarapatów, jakie ich spotykają. Dwójka przyjaciół jest jak ogień i woda – Szczypior to stateczny i ułożony mieszkaniec Metropolii. Tymczasem Jabłko stawia na spontaniczność, przez co niejednokrotnie pakuje się w kłopoty. Mimo różnic, przyjaciele ramię w ramię odważnie poznają uroki życia w wielkim mieście!

W najnowszych odcinkach Jabłko i Szczypior będą starali się pomóc Frytce w realizowaniu jej wielkiej pasji – recytowaniu poezji. Na tym jednak nie koniec ze wsparciem przyjaciół! Bohaterowie spróbują również wyjść z kłopotów właścicielowi okradzionego sklepu muzycznego. Przeżyją też wiele przygód, kiedy będą wyciągać kumpla z więzienia.

Dodatkowo Jabłko będzie musiał zaopiekować się przez jakiś czas roślinkami Szczypiora. Może się jednak okazać, że będzie mu trudno podołać temu wyzwaniu, a oglądanie telewizji będzie wyjątkowo kuszące… Duet będzie też miał obsesję na punkcie czytania starej książki prezentowanej w muzeum. Jednak przeszkadza im w tym Panierowany Kurczak, który chce odzyskać swoją pracę w policji.

Nowe odcinki serialu Jabłko i Szczypior już od 7 września na Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 18:00 na Cartoon Network.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia