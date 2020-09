"Nowi mutanci" nigdy nie mieli być częścią Marvel Cinematic Universe 0

Po wielu miesiącach perturbacji związanych z premierą Nowych mutantów, czyli ostatniej produkcji o mutantach, za którą odpowiadała nieistniejąca już wytwórnia 20th Century Fox, Disneyowi udało się wreszcie wypuścić film do kin. Niestety w weekend otwarcia nie zarobił kroci, jednak mało kto wierzyć w sukces komiksowego widowiska.

W trakcie oczekiwania na Nowych mutantów zaczęto nawet spekulować, czy Walt Disney nie opóźnia premiery, ponieważ chce przemontować i poprawić film tak, aby mógł on być początkiem mutantów w Marvel Cinematic Universe. Finalnie długo wyczekiwany spin-off głównej serii o X-Menach doczekał się premiery kinowej i zakończył marvelowską erę Foxa. Dodatkowo reżyser filmu Josh Boone potwierdził, że Nowi mutanci zawsze byli tylko i wyłącznie filmem 20th Century Fox i nigdy nie brano go pod uwagę, jako produkcję mogącą dołączyć do MCU. Oto co miał do powiedzenia w sprawie rzekomych negocjacji z Disneyem i Marvel Studios:

Nie, nie było żadnych rozmów. Po prostu zakończyłem proces, który był gotowy w 70% zanim doszło do fuzji. Miło było powspominać rok, w którym pracowałem nad serialem "Bastion" oraz kilkoma innymi rzeczami i powrócić, aby na to spojrzeć. Siedzieliśmy w oczekiwaniu na to robiąc różne małe rzeczy. Uwielbiam filmy Marvela, ale my byliśmy marvelowskim filmem Foxa. Nie wiem co to dla nich oznacza. Po prostu nakręciliśmy film dla Foxa, który chcieliśmy zrobić i potem odziedziczył nas Disney. Aktorzy oraz ja z pewnością zrobilibyśmy jego kolejną sekundę, gdybyśmy tylko mogli. Chciałbym zobaczyć kontynuację historii tych postaci w jakikolwiek sposób, ponieważ nie sądzę, aby ktokolwiek inny miał lepszą, młodą obsadę.

Nowi mutanci mieli pierwotnie ukazać się już w 2018 roku. Z różnych powodów film na wielkie ekrany zawitał dopiero teraz i niestety odbiło się to na wynikach finansowych. Oczywiście swoje zrobiła także pandemia koronawirusa i COVID-19. Film w reżyserii Josha Boone’a w weekend otwarcia zarobił niespełna 10 milionów dolarów na całym świecie. Na domiar złego nie za bardzo spodobał się krytykom, którzy zjechali go od lewej do prawej.

Jeśli chodzi o utalentowaną obsadę aktorską, o której wspomina reżyser, to znaleźli się w niej Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie Williams, Blu Hunt, Henry Zaga oraz Alice Braga. A czy Wy mieliście już okazję odwiedzić salę kinową i zobaczyć na wielkim ekranie Nowych mutantów? Jeśli tak, to czy podzielacie zdanie krytyków na temat filmu Boone’a?

