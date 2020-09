Ryan Murphy powraca na plan 10. sezonu ''American Horror Story'' - jest także nowa wskazówka 0

Do tej pory każdy kolejny sezon antologicznej serii grozy American Horror Story debiutował jesienią. W tym roku jednak z powodu panującej pandemii twórcy serialu Ryanowi Murphy'emu nie udało się ukończyć zdjęć do 10. sezonu i na jego premierę musimy zaczekać nieco dłużej. Są także dobre wieści, bowiem ekipa na plan powróci już w październiku.

Taką informację ujawnił sam Murphy publikując wpis na swoim Instagramie. Opatrzył go zdjęciem przerażających zaostrzonych zębów mówiąc, iż grafika jest wskazówką. Patrząc na poprzednie wskazówki sugerujące wodny motyw tej serii możemy się domyślać, iż będziemy mieć do czynienia z jakimś groźnym morskim potworem, który postanowił wyjść z głębin na ląd… czyżby były to syreny? Jak myślicie?

W obsadzie 10. sezonu American Horror Story znajdują się weterani serii – Sarah Paulson oraz Evan Peters oraz Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock i zaskoczenie – Macaulay Culkin, aktor który jako dziecko wcielał się w rolę Kevina w filmowej serii zapoczątkowanej filmem Kevin sam w domu.

Dziewiąty sezon American Horror Story swoją premierę miał we wrześniu ubiegłego roku. Stworzony został w konwencji slashera składając hołd temu popularnemu w latach 80. gatunkowi.

Źrodło: bloody-disgusting.com