W mojej opinii solowe filmy o przygodach Człowieka Mrówki są najbardziej niedocenionymi produkcjami należącymi do Kinowego Uniwersum Marvela. Na szczęście w studiach hollywoodzkiej wytwórni myślą podobnie i już szykowana jest kolejna odsłona Ant-Mana. Reżyser dotychczasowych dwóch filmów, czyli Peyton Reed postanowił uchylić rąbka tajemnicy i zdradził, że na ekranie pojawi się Osa.

To partnerstwo, a ona jest bardzo, bardzo ważną częścią tego. I to była naprawdę satysfakcjonująca rzecz, myślę, że technicznie rzecz biorąc byliśmy pierwszym filmem Marvela z pseudonimem bohaterki w tytule filmu. Znalezienie równowagi w tym filmie było dla mnie naprawdę trudną rzeczą, ponieważ historycznie jest to przede wszystkim męskie pole do gry. Obecnie zmienia się to w naprawdę fajny sposób. Mamy już historię. Nic na razie oficjalnego, ale po cichu sobie pracujemy. Pracujemy pomimo pandemii.

powiedział filmowiec