W wielu miejscach na świecie można chodzić ponownie na filmy do kin. Do tej pory widzowie robili to niechętnie, jednak w minionym tygodniu premierę miała długo wyczekiwana produkcja zatytułowana Tenet . Wynik finansowy, który wyniósł ponad 50 mln dolarów (bez Chin oraz Stanów Zjednoczonych), jasno i wyraźnie pokazuje, że są tytuły i reżyserzy, którzy przyciągają uwagę widzów.

Ostatnie miesiące sprawiły, że ranga filmu Tenet urosła niesamowicie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że to właśnie widowisko Christophera Nolana okrzyknięto tym tytułem, który może ocalić kina na świecie. Superprodukcja powstała za grube miliony pokaże czy widzowie chcą jeszcze oglądać filmy na wielkim ekranie wśród innych ludzi, czy może preferują serwisy streamingowe oraz telewizję w domowym zaciszu. Na temat Tenetu i bycia zbawcą kina wypowiedział się sam zainteresowany.