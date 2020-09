Adam Driver w thrillerze scenarzystów "Cichego miejsca" 0

Przed Adamem Driverem kolejne, niezwykle ciekawe wyzwanie aktorskie. Gwiazda nowej trylogii "Gwiezdnych wojen" wystąpi w thrillerze, za który odpowiadać będą scenarzyści Cichego miejsca.

Po tym, jak Adam Driver postanowił opuścić galaktykę (przynajmniej na ten moment, ponieważ ostatnio zaczęto spekulować na temat ewentualnego powrotu Kylo Rena/Bena Solo w nowej produkcji Walta Disneya), może wreszcie skupić się na nieco innych projektach. A trzeba przyznać, że grafik to on ma napięty. Driver jest obecnie jednym z najgorętszych hollywoodzkich nazwisk i nie dziwota, że wielu twórców chce go mieć u siebie. Jest on gwarancją nie tylko rozpoznawalnej twarzy w obsadzie, ale również wielkiej, aktorskiej jakości.

Do swojego harmonogramu Driver dopisał właśnie nowy projekt. Będzie to tajemniczy film science fiction z elementami thrillera zatytułowany 65. Jego scenarzystami oraz reżyserami będą Scott Beck i Bryan Woods, czyli ludzie, którzy pracowali przy scenariuszu do kasowego hitu, jakim niewątpliwie był horror Ciche miejsce.

Produkcją filmu zajmie się nowo utworzona firma panów nosząca nazwę Beck/Woods. Funkcję producenta będzie pełnił również Sam Raimi, który został wybrany przez Marvel Studios na reżysera widowiska Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

W ciągu kolejnych tygodni powinniśmy dowiadywać się nowych rzeczy na temat 65. Aktualnie Adam Driver wznawia prace na planie The Last Duel Ridleya Scotta, po okresie pandemicznego lockdownu. Następnie będzie pracował na planie innego filmu tego reżysera – Gucci.

Źrodło: Deadline