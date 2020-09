Jack Quaid - gwiazda serialu ''The Boys'' dołącza do obsady piątej części ''Krzyku'' 0

Jak donoszą zagraniczne media obsada piątej części kultowej serii grozy Krzyk ciągle się powiększa. Nowym aktorem, który otrzymał swój angaż jest Jack Quaid.

fot. materiały prasowe

Aktora tego kojarzyć możecie z roli Hughie Campbella, w którego wciela się w hitowym serialu Amazona The Boys. Wcześniej podziwiać mogliśmy go w filmie przygodowym Rampage: Dzika furia czy kryminalnej komedii Logan Lucky. Jeśli zaś chodzi o tematykę horrorów i slashery to Quiad ma już małe doświadczenie z tym gatunkiem. W 2017 roku pojawił się w komediowym horrorze Tragedy Girls opowiadającym o dwóch psychopatycznych przyjaciółkach zafascynowanych śmiercią.

W obsadzie piątej części Krzyku znajdują się David Arquette i Courtney Cox – weterani serii, którzy powrócą do swoich ról, odpowiednio wcielając się w Dewey’a Rileya’a i Gale Waethersa. Oprócz nich swój angaż otrzymały także Jenna Ortega i Melissa Barrera. Jak na razie nie wiadomo nic na temat tego, czy do serii powróci Neve Campbell wcielająca się we wszystkich czterech częściach w postać Sydney Prescott.

Fabuła filmu nie jest jak na razie znana. Jedyne co wiadomo to, iż skupić ma się ona wokół postaci pewnej kobiety, która powraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby dowiedzieć się kto stoi za serią okrutnych zbrodni.

Premiera filmu zaplanowana jest na 14 stycznia 2022 roku.

Źrodło: comingsoon