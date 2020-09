Johnny Depp chce odroczyć proces o zniesławienie przeciwko Amber Heard 0

Johnny Depp złożył wniosek w sprawie odroczenia procesu o zniesławienie jaki wytoczył swojej byłej żonie Amber Heard. Wszystko to z powodu kolidowania terminu procesu ze zdjęciami do trzeciej części filmu Fantastyczne zwierzęta.

fot. materiały prasowe

Jakiś czas temu aktor złożył pozew sądowy, w którym oskarżył Amber Heard o zniesławienie. Po jak się okazało nieprawdziwych oskarżeniach byłej żony o przemoc domową i seksualną jego wizerunek w mediach legł w gruzach. Rozprawa miałaby odbyć się w styczniu 2021 roku, ale wtedy Depp będzie kręcił trzeci film z serii Fantastyczne zwierzęta.

Zdjęcia do produkcji ze względu na opóźnienie spowodowane koronawirusem rozpoczną się w Wielkiej Brytanii w październiku, a planowane ich zakończenie przypada na luty, co mocno kolidowałoby z wyznaczoną datą procesu. Depp chce, aby przełożono go na czas pomiędzy marcem, a czerwcem 2021 roku.

Amber Heard również jest dość zapracowana. W przyszłym roku będzie pracować na planie sequela Aquamana.

Aktor za zniesławienie go w jednym z artykułów z Washington Post opublikowanym w 2018 roku chce zadośćuczynienia od byłej żony w kwocie 50 mln dolarów. Rozprawa odbyć się ma w stanie Wirginia w USA.

