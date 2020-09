Falcona i Zimowego Żołnierza czeka opóźnienie - premiera prawdopodobnie dopiero w 2021 roku 0

Nie będą to informacje, które ucieszą fanów uniwersum Marvela, którzy wyczekują pierwszych seriali z bohaterami znanymi z wielkich ekranów. Opóźnienia spowodowane pandemią koronawirusa sprawiają, że The Falcon and The Winter Soldier może zadebiutować dopiero w 2021 roku.

W przyszłym tygodniu mają zostać wznowione zdjęcia do serialu The Falcon and The Winter Soldier, które będą odbywać się w Atlancie. Co prawda do ukończenia zdjęć całego materiału nie zostało za wiele – podobno filmowcom zostało jeszcze około dwóch tygodni pracy – jednak problem pojawia się gdzie indziej. Pewna część materiału musi zostać sfilmowana w Pradze, a tam najwcześniej ekipa może pojawić się w październiku i popracuje na planie aż do listopada.

Nie wiadomo tak naprawdę, jakie sceny będą kręcone w Europie. Jeśli jakimś cudem byłyby to fragmenty ostatnich odcinków, wówczas mogłoby się udać Marvelowi zmontować i dokończyć początek sezonu. W przypadku Disney+ i tak nie dostajemy całego sezonu od razu, więc twórcy mieliby kilka tygodni na dokończanie finałowych epizodów. Oczywiście może to być tylko i wyłącznie zwykła nadzieja fana MCU i ostatecznie studio zdecyduje się na przesunięcie premiery The Falcon and The Winter Soldier na przyszły rok.

Co myślicie o tej sytuacji?

Źrodło: Murphy's Multiverse