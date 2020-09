Benefit: 11. LGBT Film Festival 0

W niedzielę 6 września w warszawskim Porcie Pacyfik odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Benefit: 11. LGBT Film Festival. Będzie to piknik, podczas którego zbierane będą środki na wsparcie Fundacji Film Gramm w organizacji 11. odsłony LGBT Film Festival.

W programie niedzielnego wydarzenia przewidziana jest między innymi projekcja filmu Królowa Irlandii. To nagradzany film dokumentalny o życiu i działalności Panti Bliss, najbardziej znanej irlandzkiej drag queen oraz aktywistki LGBT+. Została stworzona przez Rory’ego O’Neilla, a jej walka na rzecz zapewnienia równości oraz eliminacji homofobii zauważana jest na całym świecie. W 2015 roku

Panti stała się symbolem irlandzkiej drogi do równości małżeńskiej. Film ukazuje drogę Irlandii do równości oraz kwestię walki z homofobią, z perspektywy doświadczeń Panti. Na pikniku wystąpi Szymon Żurawski, lider projektu szymonmówi. Szymon skomponował muzykę do filmu Punkt Zapalny, który znalazł się w programie 11. LGBT Film Festival (18-25 września). Razem z zespołem i Olkiem Świerkotem pracują aktualnie nad debiutancką płytą, która ukaże się wiosną 2021 roku nakładem wytwórni Mystic Production. Podczas występu Szymon zaprezentuję mieszankę swoich piosenek i wybranych coverów.

W Porcie Pacyfik nie zabraknie też kolorowych gości. Na wydarzeniu pojawią się między innymi Charlotte Drag Queer, jedna z najlepszych artystek scenicznych w Polsce oraz Jej Perfekcyjność, socjolożka, blogerka i performerka. To pierwsza osoba trans pełniąca funkcję Marszałka Parlamentu Studentów UW oraz będąca członkiem Senatu UW. Założycielka organizacji Queer UW.

Podczas wydarzenia odbędzie się również kiermasz, na którym dostępne będą prezenty od partnerów pikniku: Baru Pacyfik, Unipride, Teatru Powszechnego, Kinoteki PKiN, In Style Travel, Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i wielu innych.

Benefit – 11. LGBT Film Festival 2020

6 września, godz. 16:00, Port Pacyfik, ul. Hoża 86, Warszawa