Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Grafika koncepcyjna przedstawiająca Batmana z "anulowanego projektu" DC 0

W sieci zadebiutowały nowe grafiki koncepcyjne związane z uniwersum DC. Fani komiksów powinni się nimi zainteresować ponieważ widnieje na nim Batman w – kolokwialnie mówiąc – kozackiej wersji!

Artysta koncepcyjny Jerad S. Marantz, który miał okazję pracować przy wielu głośnych hollywoodzkich widowiskach (wśród nich są między innymi Avengers: Wojna bez granic czy Liga Sprawiedliwości), co jakiś czas rozpieszcza swoich fanów fotosami wcześniej niepublikowanych prac. Najnowsze grafiki wzbudziły zainteresowanie fanów oraz mediów, ponieważ przedstawiającą postać Mrocznego Rycerza, którą prawdopodobnie zobaczylibyśmy w anulowanym przez DC projekcie.

Zdjęcia, którym możecie przyjrzeć się poniżej przedstawiają podejście do Batmana inspirowane komiksami z serii Flashpoint. Sam autor zaznacza w swoim poście, że chodzi o anulowany projekt gry, ale nie jest tajemnicą, że DC Films pracowało nad filmem, w którym w roli Rycerza Gotham miał pojawić się Thomas Wayne. Bardzo możliwe, że te plany nadal są aktualnie, ponieważ studio chce rozszerzyć swój ekranowy świat o multiwersum. Już teraz zapowiedziano powroty Michaela Keatona i Bena Afflecka.

Dlaczego, więc do grupki Batmanów nie dołączyć Jeffreya Deana Morgana? I dlaczego by nie skorzystać z pracy kogoś tak utalentowanego, jak Jerad S. Marantz? Co sądzicie o tych grafikach?

