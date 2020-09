Pełna zapowiedź intrygującego horroru ''Possessor'' 0

Po teaserze przyszedł czas na pełną zapowiedź horroru Possessor w reżyserii Brandona Cronenberga, syna Davida Cronenberga. Poniżej możecie zapoznać się z wypuszczonym przez wytwórnię Neon zwiastunem tego thrillera science fiction. Koniecznie dajcie znać co o nim sądzicie.

fot. materiały prasowe

W roli głównej występuje Andrea Riseborough. Ta świetna brytyjska aktorka wciela się w postać Tasyi Vos, korporacyjnej agentki, która wykorzystuje technologię wszczepiania implantów mózgowych do kontrolowania ludzkich zachowań, ostatecznie zmuszając ich do popełnienia zabójstw na zlecenie dobrze płacących klientów. Jednak wykonując swoje ostatnie zlecenie zagłębia się zbyt głęboko w umysł ofiary i zostaje w nim uwięziona co grozi jej śmiercią.

Oprócz Riseborough w obsadzie są także m.in. Christopher Abbott jako Colin Tate, Sean Bean jako John Parse, Jennifer Jason Leigh jako Girder, Rossif Sutherland jako Michael Vos, Tuppence Middleton jako Ava Parse i Raoul Bhaneja jako Eddie.

Possessor jest drugim pełnometrażowym dziełem w karierze Brandona Cronenberga. Zadebiutował on jako reżyser w 2012 roku filmem Antiviral.

Horror Possessor prezentowany był w ramach festiwalu filmowego Sundance w styczniu tego roku. Jego kinowa premiera już 9 października 2020 roku.

Źrodło: darkhorizons.com