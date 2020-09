Pierwsze informacje 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego! 0

Organizatorzy prezentują słynny już coroczny kolaż fotosów z filmów z tegorocznej selekcji! To już ten czas w roku!

A zatem dodatkowo garść informacji:

36. edycja WFF odbywa się w dniach 9-18 października 2020

przedsprzedaż biletów rusza 1 października

nasze festiwalowe kina to Multikino Złote Tarasy oraz Kinoteka PKiN

pierwsze tytuły 36. WFF ogłaszamy 4 września (w ten piątek!)

bilety będzie można kupić:

- stacjonarnie w Kinotece (zachowujemy wszystkie zasady bezpieczeństwa)

- przy pomocy aplikacji Going.

- za pośrednictwem naszej strony wff.pl

WFF CZEKA NA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMÓW I WYDARZEŃ SPECJALNYCH 36. WFF:

WARSAW NEXT: Do 15 września trwa nabór zgłoszeń do udziału w tegorocznej 10. edycji warsztatów Warsaw Next. Wydarzenie odbędzie się w ramach 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego (9-18 października 2020).

Warsaw Next to warsztaty dla młodych filmowców oraz studentów szkół filmowych i artystycznych, którzy jeszcze nie zrealizowali swojego pełnometrażowego debiutu. W czasie warsztatów odbędzie się szereg spotkań, wykładów i dyskusji, które w tym roku skupią się wokół tematu scenopisarstwa oraz zagadnień developmentu filmowego, dlatego oprócz reżyserów i producentów, do udziału w wydarzeniu szczególnie serdecznie zapraszamy młodych scenarzystów. Udział w warsztatach będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim zdobycia praktycznej wiedzy na temat rynku filmowego.

Works-In-Progress

Zgłoszenia na Warszawskie Works-in-Progress w ramach Targów CentEast są już otwarte. Termin zgłoszeń: 10 września 2020. Targi CentEast czekają na pełnometrażowe projekty filmów fabularnych lub dokumentalnych z Europy Środkowej i Wschodniej, w zaawansowanym stadium produkcji lub w post-produkcji, które nie były jeszcze prezentowane na innych targach lub festiwalach.

Targi odbędą się w dniach 15-18 października 2020 roku podczas 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

FIPRESCI Warsaw Critics Project

Zapraszamy do udziału w 15. edycji FIPRESCI Warsaw Critics Project, w dniach 9-18 października 2020. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń: 15 września 2020.

FIPRESCI Warsaw Critics Project to program dla młodych krytyków i dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczynających swoją drogę zawodową. Projekt koordynuje Warszawska Fundacja Filmowa i Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych.

Warsztaty odbędą się w trakcie 36. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego, w dniach 9-18 października 2020.

Targi CentEast 2020

Tegoroczne Targi CentEast, czyli wydarzenie branżowe w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego, odbędą się w dniach 15-18 października 2020 r. Celem targów jest promowanie kina z Europy Środkowo-Wschodniej na arenie międzynarodowej oraz stworzenie miejsca spotkań dla agentów sprzedaży, dystrybutorów, selekcjonerów festiwalowych i producentów z całego świata.

WIĘCEJ: https://wff.pl/pl/centeast/centeast