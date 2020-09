Angażujesz się w projekty i niekoniecznie wszystko musi ci się w nich podobać. Ale powiedziałem Disneyowi, żeby nie wprowadzali czarnego bohatera i następnie sprzedawali go, jako znacznie ważniejszego niż naprawdę jest, aby ostatecznie odsunąć go na bok. To nie jest dobre. Powiem to wprost. Wiedzieli, co zrobić z innymi ludźmi, ale jeśli chodziło o Kelly Marie Tran, o Johna Boyegę, to stwierdzili walić to. Więc co mam powiedzieć? Chcą, żebym powiedział: Podobało mi się być tego częścią. To było wspaniałe doświadczenie. Nie, nie, nie. Powiem tak, kiedy będzie to wspaniałe doświadczenie. Skupili się na Adamie Driverze. Skupili się na Daisy Ridley. Adam to, Daisy to wie. Wszyscy to wiedzą. Nie mówię tutaj nic nowego.

stwierdził aktor