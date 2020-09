Cały świat na ekranie podczas 17. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity! 0

W tym roku festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w formule hybrydowej – w kinach i online. Polscy oraz zagraniczni znakomici goście spotkają się z publicznością na żywo oraz wirtualnie.

W środę 2 września w warszawskiej Kinotece odbyła się konferencja prasowa ujawniająca kolejne informacje o 17. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. To największe święto filmu dokumentalnego w Polsce startuje już 4 września, ale w tym roku potrwa okrągły miesiąc, do 4 października. Od 4 do 18 wrześnie zostanie zaprezentowanych niemal 150 filmów na ponad 1000 pokazach w siedmiu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy i po raz pierwszy w Poznaniu dzięki współpracy z Kinem Muza.

Następnie od 19 września do 4 października potrwa część online. Millennium Docs Against Gravity to pierwsze tak duże wydarzenie filmowe zorganizowane w kinach po ciężkim okresie zastoju spowodowanego pandemią koronawirusa. Hasło tegorocznego festiwalu jest inspirowane noblowską mową Olgi Tokarczuk i brzmi „Z czułości do świata”, ale misja festiwalu w 2020 roku to także „Z czułości do kina”. Jedynie solidarność i wspólne oglądanie filmów na sali kinowej, która spełnia najwyższe wymogi higieny oraz bezpieczeństwa, pozwoli wielu wyjątkowym kinom przetrwać.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało wielu twórców z całego świata, którzy spotkają się z publicznością na żywo oraz wirtualnie. W tym roku przypada też ważna dla Festiwalu rocznica! Od 2006 roku wydarzenie jest wspierane przez Bank Millennium, który z biegiem lat stał się sponsorem tytularnym festiwalu. Wspólnie pracują nad zwiększeniem dostępności filmów dokumentalnych – w tym roku wybrane filmy będą dostępne z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących.