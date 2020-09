Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Syn Phillipa Seymoura Hoffmana zagra główną rolę w filmie Paula Thomasa Andersona 0

Philip Seymour Hoffman to z pewnością jeden z gigantów aktorstwa, który odszedł z tego świata za szybko. W trakcie trwania kariery miał okazję zagrać w kilku produkcjach wyreżyserowanych przez Paula Thomasa Andersona. Teraz tą samą drogą idzie jego syn, Cooper Hoffman.

Paul Thomas Anderson przygotowuje nowy, niezatytułowany jeszcze film, którego akcja zostanie umiejscowiona w latach 70. ubiegłego wieku. Ma to być opowieść o dojrzewaniu w dolinie San Fernando. Co ciekawe główną rolę w filmie zagra Cooper Hoffman, syn znakomitego Philipa Seymoura Hoffmana, który zmarł w 2014 roku. Wcieli się on w młodego aktora, który będzie w samym centrum kilku historii prezentowanych na ekranie.

A to nie koniec potwierdzonych nazwisk, które zostały zaangażowane przy tym projekcie. W filmie pojawią się również Bradley Cooper, Bennie Safdie oraz Alana Haim. Dla Haim i młodego Coopera będzie to debiut aktorski w pełnometrażowym filmie.

Skoro nadarzyła się okazja to warto wspomnieć współpracę na linii Paul Thomas Anderson – Phillip Seymour Hoffman. Ich ścieżki i relacje zawodowe złączyły się w 1996 roku, kiedy to premierę miał debiut reżysera zatytułowany Ryzykant. W kolejnych latach panowie współpracowali ze sobą jeszcze kilkukrotnie, przy takich filmach, jak Boogie Nights, Lewy sercowy, Magnolia i Mistrz.

Czy Cooper Hoffman odniesie podobny sukces, co ojciec? Poprzeczkę z pewnością ma zawieszoną niezwykle wysoko.

Źrodło: The Hollywood Reporter