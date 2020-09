Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser "365 dni" nakręcił komedię o polskim showbiznesie 0

Tomasz Mandes po wielkim komercyjnym sukcesie filmu erotycznego 365 dni, nakręcił kolejną produkcję. Tym razem twórca opowie nam o kulisach polskiego showbiznesu. W obsadzie aktorskiej gwiazdy polskiego ekranu.

fot. materiały prasowe / NEXT FILM

Dobiegły końca zdjęcia do kontrowersyjnej komedii The End, która będzie traktowała o meandrach polskiego showbiznesu. Jak zapewnia źródło Pudelka, który jako pierwszy podał tę informacje, film będzie opowieścią o ciemnej stronie showbiznesu. Zresztą wszystkie zdjęcia kręcone były nocą. Sami twórcy mówią, że wiele gwiazd i celebrytów zobaczy samych siebie na ekranie i to niekoniecznie w świetle, w jakim błyszczą na ściankach i w jakim sami chcieliby się pokazać.

Za kamerą produkcji stanął Tomasz Mandes, który w tym roku zadebiutował, jako reżyser filmem 365 dni. Produkcja oparta na bestsellerowej książce Blanki Lipińskiej stała się komercyjnym sukcesem i to nie tylko w naszym kraju.

W obsadzie aktorskiej The End znalazło się miejsce dla wielu głośnych nazwisk znanych z ekranów kin oraz telewizji. W filmie wystąpią Paulina Gałązka, Agnieszka Wielgosz, Jarosław Boberek, Przemysław Sadowski, Piotr Witkowski, Katarzyna Figura, Joanna Kurowska, Janusz Chabior, Mirosław Zbrojewicz, Magdalena Lamparska i Robert Wabich. Swój debiut w aktorskiej zaliczy modelka Sandra Kubicka.

Produkcja ma być oparta na prawdziwych wydarzeniach i pokazać skandale, krętactwa, hipokryzję oraz konflikty wśród celebrytów.

Źrodło: Pudelek.pl