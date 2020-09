Maïwenn odbierze nagrodę 1 października w teatrze Arthouse Le Paris i tego samego dnia spotka się z widzami podczas sesji ZFF Masters. Podczas festiwalu zaprezentuje również swój najnowszy autobiograficzny film D.N.A, w którym gra także główną rolę. Nagrodzona w Cannes reżyserka, czerpiąc z osobistej, złożonej historii, powraca z mocnym i poruszającym portretem rodzinnym.

Best Film jest polskim dystrybutorem filmu.

Urodzona w Paryżu Maïwenn jest jednym z najbardziej ekscytujących głosów współczesnego francuskiego kina autorskiego. Karierę aktorską rozpoczęła na początku lat osiemdziesiątych, wkrótce pojawiła się w tak dużych produkcjach, jak Léon czy Piąty element. Jako reżyserka debiutowała w 2004 roku. Za film Polisse zdobyła Nagrodę Jury w Cannes (2011), a także dwa Cezary.

Wyjaśnia decyzję o nagrodzie dyrektor artystyczny festiwalu Christian Jungen:

Maïwenn to jedna z najbardziej wszechstronnych twórczyń kina francuskiego. Pisze własne scenariusze, reżyseruje własne filmy i często w nich gra. Trzymając rękę na pulsie czasu, jej historie wypływają prosto z życia, co urzeka widzów – Jest także utalentowaną reżyserką, która potrafi wydobyć to, co najlepsze z jej aktorów.