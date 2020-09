"Septet" - siedmiu mistrzów hongkońskiego kina na otwarcie 14. Pięciu Smaków! 0

Wyjątkowa produkcja, zrealizowana z inicjatywy Johnniego To, uświetni oficjalne otwarcie 14 edycji Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Septet to hołd dla historii kina Hongkongu i samego miasta. Film miał mieć swoją światową premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes.

Siedmiu mistrzów hongkońskiego kina i siedem nowel rozgrywających się w kolejnych dekadach od lat 50. do dziś. To niezwykły pomysł wybitnego twórcy kina akcji, Johnniego To, który do współpracy zaprosił legendy lokalnej kinematografii: Sammo Hunga, Ann Hui, Patricka Tama, Yuena Woo-pinga, Ringo Lama oraz Tsui Harka. Film znalazł się w oficjalnej selekcji Cannes 2020, jednak ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią nie miał jeszcze swoich kinowych pokazów.

Twórcy wracają do własnych artystycznych korzeni – "Septet" zrealizowany został w całości na tradycyjnej taśmie filmowej, a autorzy z nostalgią przyglądają się zjawiskom, które wpłynęły na historię regionu i ukształtowały ich własne biografie. Film łączy tradycje kantońskiego kina obyczajowego i odwagę hongkońskiej nowej fali z uwielbieniem dla ukochanego przez widzów na całym świecie kina akcji.

Sammo Hung, aktor, producent i reżyser (z kilkuset tytułami w filmografii), w swoim epizodzie wraca do lat 50. i restrykcyjnej szkoły tańca i sztuk walki, która wychowała najbardziej uznanych aktorów tego gatunku. Ann Hui (bohaterka retrospektywy na 11. Pięciu Smakach i tegoroczna laureatka Nagrody za Całokształt Twórczości na festiwalu w Wenecji) przypomina z kolei czas edukacyjnego boomu w latach 60., kiedy przepełnione dziećmi ambitnych mieszkańców miasta szkoły organizowały zajęcia nawet na dachach budynków.

Patrick Tam, nowofalowy reżyser i mentor Wong Kar-waia, portretuje lata 80. – czas ekonomicznej niepewności i masowej migracji – z perspektywy dwojga nastolatków, mierzących się z perspektywą rozstania. Yuen Woo-ping, legendarny choreograf i reżyser kina akcji (znany nie tylko z filmów z Jetem Li i Jackie Chanem, ale też z pracy przy Matriksie), stworzył kameralną historię o starszym mężczyźnie i jego małej wnuczce. Historia o międzypokoleniowych relacjach rozgrywa się w przededniu przekazania Hongkongu Chinom w 1997 roku.

Johnnie To przenosi fabułę w XXI wiek, ukazując losy trójki przyjaciół, szukających okazji do szybkiego wzbogacenia się w dynamicznie rozwijającym się mieście. Dla Ringo Lama punktem wyjścia staje się powrót emigranta, który na nowo odkrywa rodzinny Hongkong w 2010 roku.

Tsui Hark – maestro spektakularnych blocbusterów – zdecydował się wybiec myślą w przyszłość: jego zaskakująco kameralny epizod rozgrywa się w szpitalu psychiatrycznym. Terapeutyczna rozmowa doktora z pacjentem przybiera nieoczekiwany obrót, a pytanie o tożsamość bohaterów pozostaje w zawieszeniu. Być może podobnie, jak pytanie o tożsamość Hongkongu.

Film ma być pożegnaniem twórców z taśmą filmową i niezwykłą historią hongkońskiego kina – ale również inspiracją dla młodych twórców z Hongkongu, którzy przejmują dziś pałeczkę od swoich mistrzów.

14. edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie oraz online w dniach 25 listopada – 2 grudnia 2020.