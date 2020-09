Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Ben 10 kontra wszechświat: Film" - premiera już w październiku na Cartoon Network 0

Film o kolejnych przygodach Ben 10 będzie miał swoją wielką, telewizyjną premierę, która odbędzie się 10 października o 12:00 na antenie Cartoon Network! Tym razem chłopiec z pomocą kuzynki Gwen i dziadka Maxa podbije galaktykę.

Pełen fascynujących przygód film skupi się na wydarzeniach z przeszłości bohatera, które uderzają z podwójną mocą, doprowadzając do wielu szkód na całej Ziemi. Ben zmuszony jest podjąć heroiczną walkę i udać się w galaktyczną podróż. W międzyczasie kuzynka Gwen i dziadek Max łączą siły, broniąc planetę pod nieobecność chłopca. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy Młody Tennyson musi sprostać kolejnym kosmicznym wyzwaniom. Chłopiec będzie musiał znaleźć sposób, jak bezpiecznie wrócić na Ziemię, aby pomóc ją uratować!

Widzowie zobaczą również najnowsze odcinki z czwartego sezonu Ben 10. Seria stanowi wprowadzenie do filmu i jest specjalną niespodzianką dla wszystkich fanów nastoletniego chłopca! Rodzinka Tennysonów uda się w podróż do Tokio, gdzie będzie na nią czekać mnóstwo przygód i zaskakujących akcji. Emisja od 3 do 9 października o 20:50.

Premiera Ben 10 kontra wszechświat: Film odbędzie się w sobotę 10 października o 12:00 na antenie Cartoon Network. Powtórka w dniu premiery o 20:50 oraz w niedzielę 18 października o 12:00 oraz 20:50.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia