Pattinson z koronawirusem - prace na planie "Batmana" wstrzymane 0

Niestety z Wielkiej Brytanii napłynęły fatalne nowiny. Prace na planie Batmana zostały wstrzymane z powodu zakażenia się koronawirusem głównej gwiazdy produkcji, Roberta Pattinsona.

Dzisiaj Warner Bros. Pictures wydało krótkie oświadczenie dotyczące wstrzymania prac na planie:

Otrzymaliśmy notatkę informującą nas, że jeden z członków ekipy otrzymał pozytywny wynik testu na Covid-19 i aktualnie przechodzi kwarantanne zgodnie z wytycznymi i zasadami bezpieczeństwa. Aktualnie prace na planie zostają wstrzymane.

Jak się okazało osobą zarażoną koronawirusem jest odtwórca roli tytułowej, Robert Pattinson. Nie podano informacji w jakim stanie jest aktor, ale miejmy nadzieję, że choroba przebiega bezobjawowo. Będziemy informowali Was na bieżąco na temat informacji z planu Batmana.

Niestety jest to fatalna nowina dla Matta Reevesa, który do tej pory nakręcił około 25% materiału. Wydaje się, że przyszłoroczna premiera na ten moment nie jest zagrożona z powodu kolejnej przerwy spowodowanej koronawirusem. Podobno reżyser ma jeszcze trzy miesiące na sfilmowanie potrzebnego materiału. Miejmy nadzieję, że da radę wyrobić się ze wszystkim i Warner Bros. Pictures nie będzie zmuszone do kolejnych roszad w kalendarzu.

Źrodło: Deadline