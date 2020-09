"Ojciec chrzestny III" doczeka się nowej wersji, która trafi do kin 0

Francis Ford Coppola poprawił Ojca chrzestnego III. Z okazji 30-lecia premiery szykuje się wielki powrót Michaela Corleone do kin.

Francis Ford Coppola od zawsze pragnął przemodelować nieco trzecią odsłonę jednej z najlepszych trylogii w historii kina. Filmowiec zawsze powtarzał, że potrzebuje błogosławieństwa Paramount Pictures. No i takowe wreszcie otrzymał.

W grudniu produkcja trafi do limitowanej kinowej dystrybucji z okazji 30-lecia premiery. Film będzie nosił tytuł The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone i zostanie przemontowany. Co ciekawe produkcja doczeka się również wydania w wersji cyfrowej oraz na Blu-Rayu. Skąd w ogóle pomysł na taki tytuł?

"The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone" jest odwołaniem do naszych pierwotnych intencji, moich oraz Mario Puzo, dotyczących "Ojca chrzestnego III". Na potrzeby tej wersji stworzyłem nowy początek i zakończenie oraz poprzestawiałem kilka scen, ujęć i ilustracji muzycznych. Biorąc pod uwagę te zmiany oraz przywrócone materiały oraz dźwięk, wydaje mi się, że jest to bardziej odpowiednie zakończenie "Ojca chrzestnego" i "Ojca chrzestnego II". Jestem wdzięczny Jimowi Gianopulosowi i Paramount za umożliwienie mi pracy nad tym projektem.

powiedział Francis Ford Coppola

Jak widać Francis Ford Coppola lubi tworzyć nowe wersje swoich znanych dzieł. Jakiś czas temu "bawił się" także z filmem Cotton Club, a w 2001 roku w kinach pojawiła się jego wersja reżyserska Czasu Apokalipsy.

Źrodło: Deadline