Serial Ludzie i bogowie to opowieść o ludziach, którym historia kazała zmierzyć się z ciężarem podejmowania decyzji o życiu i śmierci innego człowieka. W rolach głównych występują Jacek Knap i Dawid Dziarkowski , za reżyserię odpowiada Bodo Kox . Pierwszy odcinek serialu już 13 września o godz. 20:15 w TVP1.

Ludzie i bogowie opowiada o działaniach oddziału o kryptonimie „Pazur” działającego w czasie II wojny światowej w Warszawie, w strukturach kontrwywiadu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Jego pierwowzorem był słynny oddział bojowy kontrwywiadu o kryptonimie „Wapiennik", który powstał w 1941r. Jednym z jego głównych zadań była likwidacja osób skazanych wyrokami sądów podziemnych. Wydarzenia, o których mowa w serialu zainspirowane zostały prawdziwymi akcjami, o których głośno było w okupowanej Warszawie – od wykonania wyroku na znanym aktorze i dyrektorze teatru Igo Symie, po spektakularny zamach na niemieckiego komisarza warszawskich przedsiębiorstw komunalnych i bezwzględnego "polakożercę" Ernsta Dürrfelda.

Głównymi bohaterami serialu są dwaj przyjaciele: dowódca „Pazura”, Leszek Zaręba (Jacek Knap) ps. „Onyks” i Tadeusz Korzeniewski (Dawid Dziarkowski) ps. „Dager”. Pierwszy – sumienny i opanowany, idzie na akcje ze stuprocentową precyzją i skutecznością. Jednak z każdym dniem rosną w nim wątpliwości, co do moralnego wymiaru takiego postępowania, a wyrzuty sumienia coraz częściej nie pozwalają mu zasnąć. Drugi, wręcz przeciwnie: okupacyjna rzeczywistość budzi w nim coraz większe pragnienie odwetu na Niemcach, legitymuje posługiwanie się złem w imię wyższych celów. Coraz częściej zaczyna działać samowolnie, bez rozkazu, na granicy psychozy.

W pozostałych rolach wystąpią m.in.: Marianna Zydek, Maja Rybicka, Anna Mrozowska, Anna Karczmarczyk, Julian Swieżewski, Edyta Olszówka, Dorota Landowska. W epizodach, w poszczególnych odcinkach pojawią się także: Lesław Żurek, Tomasz Schuchardt, Cezary Żak.

Reżyser serialu Bodo Kox mówi:

To mnie właśnie ekscytuje i interesuje. Psychologia tych bohaterów, psychika, wiara i brak wiary. Zwątpienie i siła, którą jednak mieli by wychodzić z domu, prowadzić „normalne życie” nie mając pewności czy do tego domu wrócą, a „po godzinach” wymierzać sprawiedliwość wrogom i zdrajcom.