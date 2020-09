"Śniegu już nigdy nie będzie" - pełny zwiastun polskiego kandydata do Oscara

Film zatytułowany Śniegu już nigdy nie będzie został wybrany polskim kandydatem do Oscara. W sieci pojawił się nowy zwiastun produkcji, która została wyreżyserowana przez Małgorzatę Szumowską. Zapraszamy do oglądania i oceniania zapowiedzi oraz wyrażania swoich opinii na temat szans odnośnie przyszłorocznej nominacji do nagrody Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej.