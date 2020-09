Rozpoczynają się zdjęcia do 2. sezonu ''Locke & Key'' 0

Po tym jak kilka miesięcy temu Netflix zdecydował się dać zielone światło na produkcję drugiego sezonu serialu Locke & Key ekipa jest już gotowa, aby wejść na plan. Oficjalnie zdjęcia rozpocząć mają się jeszcze w tym miesiącu, a dokładnie 21 września.

fot. netflix

W dużej mierze powstają one w Cinespace Film Studios w Toronto. Według planów potrwać mają do końca marca 2021 roku.

W drugim sezonie opartego na kultowej serii komiksów Joe Hilla i Gabriela Rodrigueza serialu rodzeństwo Locke wciąż oswaja się z rolą Strażników Kluczy, podczas gdy stawka jest coraz wyższa.

Pierwszy sezon Locke & Key zadebiutował na platformie 7 lutego 2020 roku.

Gdy ich ojciec zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach, rodzeństwo Locke’ów wraz z matką przeprowadza się do rodzinnego domu znanego jako Key House, który okazuje się być pełen magicznych kluczy, prawdopodobnie powiązanych ze śmiercią ich ojca. Dzieci zaczynają poznawać różne klucze i ich unikalne właściwości, ale budzą przy tym tajemniczego demona, który nie poprzestanie na niczym, aby zdobyć klucze. Serial Carltona Cuse’a i Meredith Averill to opowieść o dorastaniu, miłości, stracie i silnych więziach rodzinnych, a wszystko to z dużą dozą tajemnicy.

