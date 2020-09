Wilkołaki będą siać grozę w ''The Wolf of Snow Hollow'' - premiera już w październiku 0

Orion Classics już w październiku wypuści na światło dzienne drugie pełnometrażowe dzieło Jima Cummingsa 'The Wolf of Snow Hollow'.

fot. materiały prasowe

Fabuła filmu koncentruje się na pewnym szeryfie z małego miasteczka, który boryka się z problemem nieudanego małżeństwa, zbuntowaną córką i pracą w nijakim wydziale. Jego pogląd na życie zmienia się kiedy rozpoczyna śledztwo w sprawie serii brutalnych morderstw, popełnianych tylko podczas pełni księżyca. Pochłonięty szukaniem zabójcy, stara się nie dopuszczać do swojej głowy możliwości istnienia czegoś takiego jak wilkołaki.

Jim Cummings napisał i wyreżyserował tą produkcje. Jest to jego drugi film po udanym Thunder Road – komediodramacie z 2018 roku. Wcześniej Cummings trudnił się głównie realizacją filmów krótkometrażowych. Oprócz pełnienia wspomnianych funkcji wystąpił także w swojej produkcji wcielając się w Johna Marshalla. Swoje angaże otrzymali także Riki Lindhome, którą kojarzyć możecie z filmu Na noże czy horroru Ostatni dom po lewej, Robert Forster, dla którego była to ostatnia rola przed śmiercią, Jimmy Tatro, Marshall Allman, Chloe East i Annie Hamilton.

Praca z Orion Classics i MGM to dla mnie zaszczyt i marzenie. Chciałem zgłębić elementy horroru i komedii poprzez pomysł potwora wchodzącego w nasze codzienne życie i tego jak taka sytuacja uczy nas tego kim jesteśmy i jak nie stać się jednym z takich potworów. powiedział Cummings

Premiera horroru The Wolf of Snow Hollow już 9 października 2020 roku. W ten dzień film trafi do wybranych kin i serwisów VOD.

Źrodło: deadline