Fotografia z planu ''Mission: Impossible 7'' z pewnością zapowiadająca szalony wyczyn 0

Po wielu perypetiach ekipy Mission: Impossible 7 związanych z powrotem na plan wydaje się, iż wreszcie zdjęcia do filmu mogą być realizowane w pełni. Produkcja obecnie przeniosła się do Norwegii.

fot. materiały prasowe

Reżyser kolejnej części tego widowiska akcji z Tomem Cruisem w roli głównej, na swoim Instagramie opublikował wpis opatrzony zdjęciem wielkiej rampy skierowanej w stronę odległej góry. Patrząc po dotychczasowych śmiałych wyczynach aktora odgrywającego głównego bohatera to spodziewać możemy się szalonego numeru w wykonaniu Ethana Hunta.

Za reżyserię siódmej części tej jednej z najbardziej znanych serii akcji odpowiada Christopher McQuarrie. Z franczyzą tą związany jest od piątej części noszącej tytuł Mission: Impossible – Rogue Nation.

Kiedy w marcu przerwano zdjęcia do produkcji to ekipa przebywała we Włoszech, bowiem w Wenecji rozgrywa się większa część akcji. Jak na razie nie wiadomo czy producenci zdecydują się na powrót do tego kraju w celu dokończenia ujęć. Wiadomo natomiast, iż zezwolono na realizację zdjęć w Wielkiej Brytanii.

Premiera filmu zaplanowana jest na 19 listopada 2021 roku.

Źrodło: darkhorizons.com