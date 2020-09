"DC Super Hero Girls" – paczka superbohaterek wraca na antenę Cartoon Network 0

Ich największą supermocą z pewnością jest przyjaźń! Na co dzień muszą stawiać czoła nie tylko złamanym sercom, ale także… ratować miasto przed niebezpieczeństwem! Niełatwo przychodzi im też ukrywanie tego, że są superbohaterkami. Dodatkowo powinny również pamiętać, by zawsze wrócić do domu przed 21:00. Nowe odcinki DC Super Hero Girls już od 14 września na antenie Cartoon Network!

Bohaterki DC Super Hero Girls to z pewnością najbardziej wyjątkowe przyjaciółki w całym Metropolis. Serial przedstawia losy popularnej grupy nastolatek: Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanny i Green Lantern. Właściwie nie wiadomo co jest dla nich trudniejsze: przechodzenie przez trudy dorastania w lokalnym liceum i jednoczesne ukrywanie swoich supermocy czy walka o bezpieczeństwo miasta i powroty do domu przed ciszą nocną. Jedno jest pewne – te zgrane przyjaciółki wracają na antenę Cartoon Network!

Tym razem Supergirl będzie musiała zmierzyć się ze skutkami wycieńczającej walki z Livewire. Tymczasem Kara otrzyma dziwne zadanie z ekonomii. Musi przez weekend zaopiekować się wraz z innym uczniem jajkiem – do czego doprowadzi ta sytuacja? Przyjaciółki będą też potrzebowały pomocy Catwoman w zdobyciu Księgi Wieczności – to będzie wyjątkowo trudne zadanie…

Premiera nowych odcinków DC Super Hero Girls w poniedziałek 14 września o 14:50, emisja od poniedziałku do piątku o 14:50.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia