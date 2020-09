W momencie przejęcia 20th Century Fox przez Walta Disneya, sprawa z przyszłością serii "Obcy" nieco się zagmatwała. Wygląda jednak na to, że Ridley Scott nie zapomina o swoim kultowym cyklu science fiction.

Ridley Scott aktualnie zajęty jest promocją swojego nowego serialu zatytułowanego Wychowane przez wilki, który możemy oglądać w serwisie streamingowym HBO. Twórca z tej okazji udzielił wywiadu w trakcie, którego poruszono kwestię legendarnej franczyzy. Jak się okazuje Scott pracuje nad nowym projektem.