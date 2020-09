Kto zastąpi Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda? Sztuczna inteligencja typuje! 0

Jak wiadomo nadchodzący film Nie czas umierać ma być pożegnaniem Daniela Craiga z tą rolą, czy nie jest to jednak chwyt marketingowy czas pokaże. Gdyby jednak tak się stało to szwajcarska firma Largo za pomocą sztucznej inteligencji z pewnością z chęcią pomoże wybrać nowego aktora, który wcieli się w agenta OO7.

fot. materiały prasowe

Spróbowano przewidzieć kto najbardziej nadaje się na Agenta Jej Królewskiej Mości. Faworytem w Wielkiej Brytanii okazał się Henry Cavill. Co ciekawe był on już brany pod uwagę do tej roli w 2000 roku, kiedy to rozpoczynano prace nad Casino Royale, jednak wtedy uznano, iż jest za młody i rolę ostatecznie otrzymał Craig. Cavill ma już na swoim koncie wiele wspaniałych ról, wcielił się m.in. w Supermana w filmie Człowiek ze stali, w Wiedźminie zagrał Geralta z Rivii, a w ostatnim czasie sportretował nawet słynnego Sherlocka Holmesa w filmie Enola Holmes.

Zaraz za Cavillem w klasyfikacji uplasowali się Richard Armitage – Thorin z trylogii Hobbita oraz Idris Elba (Luther, Thor).

Jeśli zaś twórcy chcieliby szukać kandydata do roli Bonda poza Wielką Brytanią to na pierwsze miejsce wysunął się Karl Urban, gwiazda serialu The Boys. Na kolejnych miejscach uplasowali się Chris Evans i Will Smith.

Program wybrał także aktorki jakie pasowałyby najbardziej do tej roli, gdyby jednak twórców poniosła wyobraźnia. Są to Gina Carano, Katee Sackhoff i Angelina Jolie.

Co sądzicie o tych wyborach? Kogo najchętniej widzielibyście w kolejnych filmach o przygodach Jamesa Bonda?

Źrodło: movieweb.com