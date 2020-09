Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Vega lepszy niż Nolan - "Pętla" zgromadziła więcej widzów niż "Tenet" 0

Wygląda na to, że Patryk Vega będzie tym, który w czasach zarazy uratuje polski box office. W miniony weekend na ekrany polskich kin zawita Pętla, czyli najnowsza produkcja reżysera.

fot. materiały prasowe / Kino Świat

Pętlę w reżyserii Patryka Vegi w ciągu pierwszych trzech dni obejrzało 178 360 osób. Oznacza to, że pomimo pandemii koronawirusa najnowsze dzieło popularnego filmowca widziało w pierwszy weekend więcej osób niż jego poprzednią produkcję, czyli Bad Boya (przypomnijmy, było to około 156 tysięcy widzów). Co więcej – Patryk Vega w wyścigu o widza pokonał samego Christophera Nolana.

Tenet w weekend otwarcia przyciągnął do kin około 50 tysięcy widzów (jeśli dodany do tego widzów z pokazów przedpremierowych, to wówczas wyświetli nam się wynik oscylujący w graniach 90 tysięcy). Polski box office ma jednak swojego króla i jest nim właśnie Patryk Vega.

Patryk Vega powraca i p okazuje prawdziwą historię siatki klubów nocnych kontrolowanych przez agenta CBŚP, która stała się elementem gry ukraińskich i rosyjskich służb specjalnych poprzez sekstaśmy z udziałem polityków, celebrytów, duchownych i innych osób z pierwszych stron gazet. Vega pozyskał do współpracy nie tylko wszystkich kluczowych uczestników tego procederu, ale również posiada nagrania z ukrytych kamer.

Źrodło: Kino Świat