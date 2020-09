Pierwotnie los Nocnego Króla miał wyglądać inaczej w finałowym sezonie "Gry o tron" 0

Od finałowego sezonu serialu Gra o tron minęło już sporo czasu. Dla wielu fanów ostatnie odcinki kultowej produkcji pozostawiły pewien niesmak. W sieci co jakiś czas pojawią się informacje dotyczące różnych pomysłów na zwieńczenie, niektórych wątków zaprezentowanych przez twórców. Jeden z nich dotyczy Nocnego Króla.

Odtwórczyni roli Aryi Stark, czyli Maisie Williams udzieliła wywiadu, w którym mówiła na temat Nocnego Króla i tego jaki był pierwotnie plan odnośnie jego zgładzenia. Co ciekawe oryginalnie to nie Arya miała zabić wielkiego złoczyńcę – miał to zrobić Jon Snow.

Kit Harrington spodziewał się, że tak też się stanie, nawet mówił: "To miało iść w tę stronę. Ktoś powiedział mi w trakcie tworzenia trzeciego sezonu, że to ja zabiję Nocnego Króla". Później przeczytał scenariusz 8. sezonu i okazało się, że miała to być Arya. Myślę, że byłoby to zbyt oczywiste. Szczerze, jestem wdzięczna, że była to Arya. Uważam, że miałam najlepszy wątek w finałowym sezonie.

mówiła aktorka

Na pewno Jon Snow był idealnym kandydatem do zabicia Nocnego Króla z racji swojego honorowego podejścia do życia. Twórcy nie raz i nie dwa pokazywali, ze lubią zaskakiwać, dlatego też to mogło być powodem zmiany decyzji odnośnie postaci, która dokona zgładzenia władcy nieumarłych.

Czy według Was scenarzyści podjęli słuszną decyzję?

