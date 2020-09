"NADZIEJA" - film, który daje ogromny ładunek nadziei... w kinach od 25 września 0

Maria Sødahl, znakomita duńska reżyserka, stworzyła fantastyczną, a zarazem szokującą kreację kobiety cierpiącej na śmiertelną chorobę. Całą historię oparła na swoich własnych przeżyciach. Główne role reżyserka powierzyła Andrei Braein Hovig i doskonale znanemu polskiej publiczności Stellanowi Skarsgardowi, z którym od lat się przyjaźni. Krytycy filmowi zgodnie twierdzą, że w tym filmie aktorzy odegrali jedne z najlepszych kreacji w swoich karierach.

Jednak Nadzieja to nie film o chorobie ale subtelna i wzruszająca opowieść o miłości, życiowych priorytetach, potrzebie bliskości oraz rodzinie. To film, który daje ogromny ładunek nadziei…

Co może się stać z miłością, gdy pewnego dnia pełna energii i wewnętrznej siły kobieta dowiaduje się, że ma przed sobą zaledwie trzy miesiące życia?

Taka sytuacja zastaje Anję i jej życiowego partnera Tomasa tuż przed Bożym Narodzeniem. Doświadczoną parę, która przez lata bardziej niż na wzajemnym uczuciu skoncentrowana była na swoich karierach artystycznych oraz dorastających dzieciach.

Kiedy w Wigilię Bożego Narodzenia kobieta dowiaduje się, że ma nawrót choroby i nieoperacyjnego raka mózgu, życie bohaterów rozpada się na kawałki i ulega przewartościowaniu. Troska miesza się ze skrywanymi od lat pretensjami, a trudnemu do okiełznania lękowi towarzyszy frustracja.

Kolejne tygodnie pokażą, czy Anja i Tomas odnajdą w sobie uczucie, które kiedyś ich połączyło, oraz czy będą w stanie przejść przez ten rodzinny dramat razem.

A tutaj fragment naszej recenzji bezdyskusyjnie zachęcający:

Bez znieczulenia o chorobie jako ognisku zapalnym do przeżycia zaległych spraw, niezależnie jak długi ma się staż. Bez szantażu emocjonalnego, dojrzale i patrząc poważnie na każde uczucie (…) Nadzieja to film instruktażowy, jak robić kino szczere, osobiste i mieć wstrzemięźliwość, by nie uwypuklać dramaturgii, a podążać za realizmem, wręcz naturalizmem.