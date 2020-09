Trwa bojkot "Mulan" - powodem gwiazda filmu i jej komentarze popierające brutalne działania policji w Hongkongu 0

Protesty i nawoływanie do bojkotu najnowszego filmu Walta Disneya noszącego tytuł Mulan cały czas trwają. Wszystko z powodu bardzo kontrowersyjnej wypowiedzi Liu Yifei, odtwórczyni roli tytułowej.

Jakiś czas temu aktorka wcielająca się w postać Mulan, czyli Liu Yifei, podzieliła się kontrowersyjnym komentarzem popierającym brutalne działania policji w Hongkongu. Pierwsze nawoływania do bojkotu rozpoczęły się 4 września, w dniu premiery Mulan na platformie streamingowej Disney+. Aktywiści zajmujący się wydarzeniami z Hongkongu prowadzą w mediach społecznościowych akcje mające na celu nagłośnić całą tę sprawę – chodzi przede wszystkim o kraje azjatyckie takie, jak Tajlandia, Tajwan czy wspomniany Hongkong.

Kolejna sprawa dotyczy napisów końcowych i umieszczonych tam podziękowań dla prowincji Xinjiang, gdzie kręcono zdjęcia do filmu. Miejsce to znane jest z łamania praw człowieka – to właśnie tam znajdują się obozy reedukacyjne z setkami Ujgurów muzułmańskiego wyznania. W 2018 roku w New York Magazine napisano, że chiński rząd określa islam zaraźliwą ideologiczną chorobą.

W całe to zamieszanie włączony został również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zakazuje lub chce zakazać działalności chińskich firm w USA. Już teraz Huawei i ZTE nie mogą sprzedawać w tym kraju swoich produktów, ponieważ administracja Trumpa uznaje je za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Następna w kolejce jest aplikacja TikTok, która również zostanie zakazana w USA, jeśli firma macierzysta ByteDance nie sprzeda jej którejś z amerykańskich firm, takiej jak Microsoft lub Oracle.

Na sam koniec dochodzi sprawa czysto filmowa. Otóż Disney pomimo zatrudnienia chińskich aktorów postanowił nakręcić go w języku angielskim, a dopiero później podłożyć dubbing w języku mandaryńskim. Na razie nie wiadomo, jak bardzo odbije się to na odbiorze Mulan w Chinach.

Sytuacja jest oczywiście bardzo problematyczna dla samego Walta Disneya. Nie dosyć, że studio musi borykać się z problemami dotyczącymi pandemii koronawirusa, to jeszcze doszła sprawa bojkotu filmu w regionie, gdzie liczono na naprawdę dobre zarobki.

Mulan trafi do chińskich kin 11 września.

