#ChodźDoKina! Ruszyła nowa kampania społeczna 0

Rusza ogólnopolska kampania społeczna Kino to emocje. W ramach tego projektu duże sieci oraz kina studyjne i lokalne, wspierane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po raz pierwszy w historii będą wspólnie zachęcać do powrotu przed duży ekran.

Oglądanie filmów na dużym ekranie cieszy się ogromną popularnością, co potwierdzają liczby: w 2019 r. w polskich kinach sprzedano ponad 60,2 mln biletów. 2020 rok zapowiadał się podobnie, jednak pandemia i czasowe zamknięcie kin, uniemożliwiły pobicie kolejnego rekordu.

Aby przypomnieć, jak ważną rolę pełni kino, cała branża zjednoczyła się, czego wynikiem jest kampania Kino to emocje. Jej głównym elementem są spoty z udziałem Joanny Kulig i Marcina Dorocińskiego, które będzie można zobaczyć w kinach, telewizji i internecie. Oprócz emisji spotów, przewidziano także szereg działań w mediach społecznościowych, m.in. aktywności z aktorkami i aktorami za pośrednictwem ich kanałów. Wszystkie elementy łączyć będzie wspólny hasztag: #ChodźDoKina.

Kino to emocje to wyjątkowa inicjatywa: pierwszy raz w historii wszystkie polskie kina jednoczą się we wspólnej akcji. W kampanię zaangażowały się sieci: Cinema City, Helios, Multikino oraz kina zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych w całej Polsce. Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcia udzielili także: Polska Gildia Producentów oraz Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych.

Więcej na www.chodzdokina.pl

Źrodło: pisf