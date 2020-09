Adult Swim anuluje swoją popularną animację ''The Venture Bros'' 0

Adult Swim, nocny blok Cartoon Network z programami dla dorosłych anuluje jedną ze swoich długo emitowanych serii. Po 17 latach ze stacji zdjęta zostaje animacja The Venture Bros.

Informację o skasowaniu serialu opublikował jego twórca Christopher McCulloch, znany też jako Jackson Publick. Poniżej możecie zobaczyć jego twitta.

Adukt Swim zdecydowało się nie przedłużać animacji na ósmy sezon. Decyzja ta podjęta została dwa lata po końcu emisji sezonu siódmego, który to miał miejsce w 2018 roku. Być może jednak serial uda się uratować, bowiem nad przejęciem go zastanawiają się włodarze HBO Max.

Swoje zdanie na temat anulowania serii wyraził także James Urbaniak, który należy do obsady głosowej serialu i wciela się w postać dr Venture. Podziękował on fanom serialu za to, że przez tyle lat byli, a także przyznał, iż produkcja ta to jedna z najlepszych zawodowych przygód jaka mogła mu się przydarzyć.

Serial ukazywał przygody rodziny Venture składającej się z nastoletnich braci Deana i Hanka oraz ich niepewnego emocjonalnie ojca będącego supernaukowcem – doktora Thaddeusa. Produkcja pełna jest różnych dziwnych postaci oraz złoczyńców.

Źrodło: comingsoon