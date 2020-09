AMC wydało nową zapowiedź ''The Walking Dead: World Beyond'' 0

Na AMC zmierza nowa produkcja będąca drugim spin-offem popularnej postapokalitycznej serii The Walking Dead. Zobaczcie jak młodzi bohaterowie radzą sobie w zupełnie nowym dla nich świecie.

fot. twitter

Nowy projekt należący do uniwersum opowie nam historię pierwszego pokolenia jakiemu przyszło dorosnąć w całkowicie nowej dla niego rzeczywistości. Dla nich koniec świata jest początkiem. Zobaczymy jak wpłynie na nich nowy świat w jakim przyszło im dorosnąć i żyć. Jedni staną się bohaterami, a inni złoczyńcami. Wiadome jest to, że nie pozostanie nikt na kogo zachowanie nie wpłyną hordy spacerujących po ulicach żądnych mięsa truposzy.

Poniżej nowa zapowiedź.

W obsadzie znajdują się Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Julia Ormond, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nico Tortorella, Joe Holt, Julia Ormond, Natalie Gold, Al Calderon, Scott Adsit i Ted Sutherland.

Serial ten ma być limitowaną produkcją, która zakończy się wraz z drugim sezonem. Pierwszy sezon serialu składa się z 10 odcinków.

Premiera serialu The Walking Dead: World Beyond już 4 października 2020 roku. Na kanale AMC odbędzie się on po finale 10 sezonu serialu matki The Walking Dead. W Polsce serial zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video. Jesteście ciekawi tej produkcji czy macie już dość postapokalitycznego świata, w którym rządzą zombie?

Źrodło: comingsoon