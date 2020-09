Sacha Baron Cohen powróci jako Borat? Kontynuacja została już nakręcona! 0

Zeszłomiesięczne nieoficjalne doniesienia, które pojawiały się w mediach dotyczące jakoby nadchodzącej kontynuacji komedii Borat okazały się prawdą. Po 14 latach od premiery filmu Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej odtwórca tytułowej roli Sacha Baron Cohen ponownie wcieli się w tego bohatera.

Jak donoszą zagraniczne media kontynuacja Borata nie tylko jest w planach, ale została już nawet nakręcona. Był to tajny projekt, który Sacha Baron Cohen kręcił w ostatnim czasie w Los Angeles.

Na razie nie wiadomo kto zajmie się dystrybucją tego filmu. Oryginalną produkcję wydało studio 20th Century Fox, ale po przejęciu go przez Disneya, którego nie kojarzymy raczej z produkcjami należącymi do gatunku komedii z kategorią R, to mało prawdopodobnym będzie, aby to właśnie to studio zajęło się dystrybucją. Możliwe, iż kontynuacja trafi na jakąś platformę streamingową. Nic w tej kwestii nie jest na razie wiadome.

O projekcie oprócz potwierdzeń, iż istnieje, nie wiadomo tak naprawdę nic. Nie znana jest fabuła, nie wiemy także kto zajął się jego produkcją i reżyserią. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie dowiemy się więcej szczegółów na temat tej kontynuacji.

Sacha Baron Cohen w filmie z 2006 roku zmienia się w mówiącego po kazachstańsku prezentera telewizyjnego, tytułowego Borata. Zostaje on wysłany do Stanów Zjednoczonych przez władze swojego ojczystego kraju, aby zrobić film dokumentalny o tym najwspanialszym miejscu na świecie. Borat postanawia jednak odnaleźć i poślubić słynną amerykańską aktorkę - Pamelę Anderson.

