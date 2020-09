Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Serial "Czarno to widzę" doczeka się spin-offu z Laurence'em Fishburne'em 0

Uniwersum serialu Czarno to widzę zostanie rozbudowane o kolejny serial z "-ish" w tytule (oryginalny tytuł pierwowzoru to "Black-ish"). Trwają prace nad spin-offem.

Czarno to widzę doczeka się kolejnego spin-offu. Do tej pory wyprodukowano jeszcze takie seriale, jak Grown-ish oraz Miszmasz. Tym razem Kenya Barris, który odpowiada za całą franczyzę, zaprezentuje fanom serię o tytule Old-ish.

Grown-ish opowiadało historię Zoey, najstarszej córki Johnsonów, która poszła do koledżu, z kolei Miszmasz był prequlem Czarno to widzę, a historia skupiała się na postaci Bow i jego życiu w latach 80. W Old-ish głównymi bohaterami będą Ruby i Earl, czyli rodzice Andre "Dre" Johnsona.

W rolach głównych zobaczymy aktorów, którzy wcielali się w Ruby i Earla w Czarno to widzę, czyli Laurence'a Fishburne'a i Jenifer Lewis. Ten pierwszy będzie także pełnił funkcję jednego z producentów wykonawczych nowego serialu.

Jeśli chodzi o Czarno to widzę to nowy sezon (już siódmy) zadebiutuje 4 października odcinkiem specjalnym. Z zapowiedzi wynika, że będzie on częściowo animowany.

Andre Johnson ma świetną pracę, piękną żonę Rainbow, czwórkę dzieci oraz kolonialny dom na przedmieściu. Jednak czy odniesiony sukces nie sprawił, że jego czarna rodzina zbytnio zasymilowała się z białym otoczeniem? Z niewielką pomocą swojego taty, Dre postanawia nadać swojej rodzinie poczucie tożsamości kulturowej, która uhonoruje ich przeszłość, jednocześnie wychodząc w przyszłość.

Źrodło: Deadline