Bill Skarsgård odchodzi z obsady filmu ''The Northman''

Bill Skarsgård, aktor którego kojarzyć możecie z roli Pennywise w dwóch filmach z serii To odchodzi niestety z obsady nowego filmu Roberta Eggersa noszącego tytuł The Northman. Powodem konflikty w harmonogramie.

fot. materiały prasowe

Ten szwedzkiego pochodzenia aktor przyznał, iż nie była to dla niego łatwa decyzja, ale z powodu zmian w jego harmonogramie spowodowanych przestojem w branży jaki wywołał koronawirus nie jest w stanie wziąć udziału w zdjęciach do produkcji The Northman. Jest mu tym bardziej przykro, iż miał w tym projekcie wystąpić razem z bratem – Alexandrem Skarsgårdem, z którym ostatni raz na planie filmowym spotkał się przy okazji kręcenia szwedzkiej produkcji White Water Fury z 2000 roku.

Niestety nie. Koszmarem było planowanie czegokolwiek podczas panującej pandemii. Jest jak jest. Wielka szkoda. Eggers to jeden z najlepszych filmowców i pracuje z moim bratem. Nie chcę dłużej o tym rozmawiać, bo się rozpłaczę. powiedział Bill Skarsgård podczas jednego z ostatnich wywiadów

Produkcja zapowiadana jest, jako wojenny epos o nordyckim księciu. Akcja filmu zostanie umiejscowiona w X wieku na Islandii, gdzie książę Wikingów (Alexander Skarsgård) będzie chciał się zemścić za śmierć ojca.

W obsadzie pozostają Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Claes Bang, Kate Dickie, Björk, Willem Dafoe i Anya Taylor-Joy. Eggers pracuje na scenariuszu autorstwa Sjóna – islandzkiego poety.

Data premiery The Northman nie jest obecnie znana.

Źrodło: comingsoon