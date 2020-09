Zwiastun magicznej animacji "Wolfwalkers" 0

Apple udostępnił premierową zapowiedź swojej najnowszej produkcji oryginalnej zatytułowanej Wolfwalkers. Za powstanie animacji odpowiadają twórcy świetnych Sekretów morza, czy Sekret księgi z Kells – film zapowiada się równie magicznie jak jego poprzednicy.

W czasach przesądów i magii, ucząca się młoda łowczyni, Robyn Goodfellowe, wyrusza ze swoim ojcem do Irlandii, aby zgładzić ostatnią watahę wilków. Podczas eksploracji zakazanych ziem poza murami miasta Robyn zaprzyjaźnia się z wolną dziewczyną, Mebh, członkinią tajemniczego plemienia, które podobno ma zdolność przemiany w wilki w nocy. Szukając zaginionej matki Mebh, Robyn odkrywa tajemnicę, która wciąga ją głębiej w zaczarowany świat Wolfwalkers i ryzykuje przemianą w to, co jej ojciec ma zniszczyć.

Za powstanie filmu odpowiadają Tomm Moore (reżyser filmów Sekret księgi z Kells oraz Sekrety morza) i Ross Stewart (zaangażowany w powstanie takich animacji jak m.in. ParaNorman, czy Sekret księgi z Kells). Głosów głównym bohaterom użyczyli m.in. Honor Kneafsey, Eva Whitaker, Sean Bean, Simon McBurney, Tommy Tiernan, Jon Kenny, John Morton oraz Maria Doyle Kennedy.

Animacja będzie dostępna na platformie Apple TV+ pod koniec 2020 roku.

Źrodło: firstshowing.net