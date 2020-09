W sieci zadebiutował właśnie zwiastun oszałamiającego Pinokia w reżyserii Matteo Garrone. Przenieście się do klasycznej opowieści, której ponadczasowe przesłanie wciąż trafia do dzieci i dorosłych. Film, który zdobył serca Włochów i uznanie krytyków na całym świecie wejdzie do polskich kin już 9 października.