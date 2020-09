Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Diuna" - pierwszy zwiastun filmu Denisa Villeneuve'a 1

Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun wyczekiwanej adaptacji powieści "Diuna". Za kamerą widowiska stanął człowiek odpowiedzialny za ostatniego Blade Runnera.

Diuna opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

W filmie występują nominowany do Oscara Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, nominowany do Oscara Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, David Dastmalchian, Stephen Henderson, jak również nominowana do Oscara Charlotte Rampling, Jason Momoa, Chang Chen i laureat Oscara Javier Bardem.

Nagrodzony Oscarem i wielokrotnie nominowany do tej nagrody kompozytor Hans Zimmer jest autorem ścieżki dźwiękowej, zaś kanadyjski reżyser po raz pierwszy współpracował z nagrodzonym Oscarem autorem zdjęć Greigem Fraserem.

Diuna trafi do kin 18 grudnia 2020 roku.

Źrodło: Warner Bros. Pictures