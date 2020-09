Tęczowa jesień w całej Polsce! 0

Festiwal wolność, zwiększania świadomości i otwartości oraz równości dla każdego z nas nadchodzi, a kino jest kolejnym doskonałym miejscem, by te wartości referować i celebrować. 11. LGBT Film Festival rozpoczyna się już 18 września. Bilety na pokazy są już dostępne w sprzedaży.

Festiwal w warszawskiej Kinotece otworzy szwedzki kandydat do Oscara (2020) A potem tańczyliśmy w reżyserii Levana Akina – w rodzimej Gruzji uważany za obraz przełomowy. To historia zakochanego w tańcu Meraba, który od najmłodszych lat trenuje w Gruzińskim Balecie Narodowym. Jego jedynym marzeniem jest dostanie się do głównego składu, dzięki czemu będzie mógł wyruszyć w tournée i opuścić konserwatywną Gruzję.

Jednym z najciekawszych dokumentów tegorocznej edycji jest film Z tyłu ekranu, którego bohaterką jest Malga Kubiak i jej team. Dokument o niej, o sytuacji niezależnego gejowskiego, lesbijskiego i queerowego filmu w Polsce, Europie i na świecie. O byciu reżyserką i aktywistką, ale i matką, córką oraz babcią, o pracy z członkami swojej rodziny. Twórczyni ponad 40. produkcji o takich ikonach, jak Pasolini, Annemarie Schwarzenbach, F.G. Lorca, Andy Warhol, Lizzie Siddal i jej Bractwo Preraphaelitow. Nagrodzona w 2015 roku Niedźwiedziem Polarnym za

swoją twórczość filmową przez Tupilak – Skandynawską Organizację LGBTHQ.

Podczas tegorocznego festiwalu urodziny świętuje też Tongariro Releasing – pierwszy kinowy dystrybutor w Polsce specjalizujący się w kinie LGBT+. Od 2010 roku wprowadził na polski rynek 50 tytułów kinowych i stworzył serwis Outfilm.pl – największą w Polsce wypożyczalnię filmów i seriali LGBT+, w której po zakończeniu festiwalu w kinach dostępne będą wybrane tytuły z repertuaru. Podczas warszawskiej odsłony wydarzenia zaprezentowane zostanie 10 filmów na 10-lecie. Tongariro Releasing, między innymi komedia Krewetki w cekinach czy pokazywana na festiwalu w Sundance Mandarynka.

Tegoroczna odsłona LGBT Film Festival to także liczne debaty, wystawa sztuki abstrakcyjnej autorstwa Tomasza Kołaczka i spotkania z twórcami filmowymi. Festiwal odbędzie się w 9 miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy i Katowicach. Pełen repertuar oraz bilety dostępne są na stronach i w kasach kin.