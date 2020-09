Rodzinny Weekend Filmowy na 36. WFF 0

Chociaż większość pokazów w ramach 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego przeznaczona jest dla widzów dorosłych, jak zwykle nie zapominamy o najmłodszych! Program Rodzinnego Weekendu Filmowego zawiera filmy, których próżno szukać w ofercie multipleksów – to tytuły mądre, ciepłe, zachęcające do uważnego, produktywnego spędzania wolnego czasu, ale i do empatii, wrażliwości, docenienia prawdziwych rodzinnych wartości i przyjaciół. Zupełnie przy okazji tworzymy dzieciakom kreatywną przestrzeń, dzięki której uczą się aktywnego uczestnictwa w kulturze swojego miasta.

PROGRAM FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCH:

ZIARNA PIEPRZU I TAJEMNICA MORSKICH GŁĘBIN / THE PEPPERCORNS AND THE SECRET OF THE DEEP SEA / DIE PFEFFERKÖRNER UND DER SCHATZ DER TIEFSEE, reż. Christian Theede, Niemcy 2020, 94 min.

12-letnia Alice jest przeszczęśliwa. Spędzi wakacje ze swoim przyjacielem Tarunem. Jednak plan szybko wywraca się do góry nogami. Jaswinder, matka Taruna, badaczka morska, która znalazła sposób na zmniejszenie ilości plastikowych odpadów w oceanach, zostaje zaatakowana. Ze stacji badawczej, na której pracowała, znikają ściśle tajne dokumenty. Pewnej nocy ze statku badawczego znika także Jaswinder. Alice i Tarun wyruszają na jej poszukiwanie. Do pomocy mają grupę Peppercorn, trójkę nowych przyjaciół. Razem staną twarzą w twarz z nadzwyczaj podejrzanym potentatem śmieciowym Robertem Fleckmannem, który wydaje się wiedzieć więcej o badaniach Jaswinder, niż się można spodziewać. Zaczyna się wyścig z czasem. Porywający, przygodowy film dla całej rodziny. Pełna humoru i niesamowitych zwrotów akcji historia o młodych detektywach, którzy muszą połączyć siły, aby wyruszyć w niebezpieczną misję w szlachetnej sprawie. Dla dzieci od lat 8.

MONTY I ULICZNA IMPREZA / MONTY AND THE STREET PARTY / MUGGE & VEJFESTEN, reż. Anders Morgenthaler, Mikael Wulff, Dania 2019, 80 min.

"Dzisiejszy dzień był doskonały w 1000%, a jutro będzie jeszcze lepiej!" – mówi Monty, który jest najszczęśliwszym chłopcem na świecie. Mieszka z rodzicami, których kocha najbardziej na świecie. Oprócz nich najbardziej na świecie kocha coroczne święto swojej ulicy. To idylliczna dzielnica. Wszystko jest super. Nawet ekscentryczni sąsiedzi — wynalazca Henrik, pięcioraczki Allan, Allan, Allan, Allan i Allan, kociary Tove i Karen i chodzące na szczudłach zakonnice. Jednak pewnego dnia wszystko się zmienia. Mama zakochuje się w trenerze crossfitu i zostawia tatę, a ten wpada w depresję. Najlepsza przyjaciółka Monty’ego stwierdza, że jest za stara, żeby się z nim bawić. Ale chyba najgorsze jest to, że święto ulicy zostaje odwołane. Tego już za wiele! Monty zrobi wszystko, żeby było jak dawniej. Przepełniona absurdalnym humorem szalona historia chłopca z fioletową czupryną, któremu nie może się nie udać. Film dla dzieci od lat 9.

SUNE – NAJLEPSZY DRUŻBA / SUNE – BEST MAN, reż. Jon Holmberg, Szwecja 2020, 87 min.

Sune jest podekscytowany wyjazdem klasowym. Mają jechać na „tajną wycieczkę szkolną”. Najbardziej jednak podekscytowany jest faktem, że na wycieczce będzie razem ze swoją przyjaciółką Sophie. Nie mogą się doczekać wspólnego spędzenia czasu. W pewnym momencie chłopiec zdaje sobie jednak sprawę, że wycieczka i ślub jego dziadka Helmera mają być dokładnie w ten sam weekend. Panika! Wycieczka klasowa z Sophie czy ślub dziadka, na którym ma być drużbą? Sune nie może się zdecydować, więc postanawia zrobić jedno i drugie. Albo coś pomiędzy. Pełen szalonych przygód, humoru i miłości film o perypetiach rodziny Anderssonów. Kontynuacja szwedzkiego przeboju kasowego z ubiegłego roku Sune vs Sune. Film pokazywany na tegorocznym festiwalu w Berlinie. Dla dzieci od lat 8.

