''The Walking Dead'' zakończy się 11. sezonem! Będzie jednak kolejny spin-off! 0

Nadchodzi koniec jednej z najpopularniejszych postapokaliptycznych produkcji. Stacja AMC ogłosiła, iż w 2022 zakończy się nasza przygoda z serialem The Walking Dead. Wtedy to wyemitowany zostanie ostatni odcinek 11. sezonu.

fot. materiały prasowe

Finałowy 11. sezon ma być rozszerzony i składać się z 24 odcinków. Jego emisja rozłożona zostanie na dwa lata. Obecnie kończy się oryginalnie nakręcony sezon 10, który jednak jak niedawno ogłoszono zostanie rozszerzony o dodatkowe 6 epizodów. Ich emisja zaplanowana jest na początek 2021 roku.

W takim wypadku do końca tej wieloletniej historii pozostało nam 30 odcinków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i ekipie nic nie przeszkodzi w planowanej produkcji to jesienią 2021 roku powinniśmy otrzymać pierwszą część finałowego sezonu.

To jednak nie koniec wieści o tym uniwersum. Koniec The Walking Dead oznacza nowy początek. W planach jest bowiem kolejny spin-off, którego głównymi bohaterami będą Darl Dixon i Carol Peletier. Jego premiera zaplanowana jest na 2023 rok. Za projektem tym stoi oczywiście nie kto inny jak Angela Kang.

AMC pracuje także jeszcze nad jednym projektem należącym do tego uniwersum. To antologiczna seria Tales of the Walking Dead, której fabuła skupiać miałaby się na nowych postaciach bądź jakichś samodzielnych, odrębnych wydarzeniach,

Pozostało nam wiele ekscytujących historii do opowiedzenia, a ten koniec będzie początkiem kolejnych seriali spod znaku 'The Walking Dead'. Będą zupełnie nowe postacie, nowe historie. To będzie wielki finał, który zaowocuje kolejnymi premierami. Nachodzi ewolucja. 'The Walking Dead' nadal żyje. powiedział Scott M. Gimple, współtwórca serialu

Źrodło: tvline.com