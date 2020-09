Zdjęcia do mrocznej komedii zakończyły się na początku tego roku w Kanadzie. Wówczas film został przejęty przez firmę Saban Films. Na ekranie oprócz wspomnianego we wstępie Mela Gibsona pojawią się także Marianne Jean-Baptiste i Walton Goggins. Produkcja została wyreżyserowana przez braci Nelms Brothers.

To nasza druga współpraca z braćmi Nelms i nie mogliśmy być bardziej podekscytowani z możliwości przedstawienia naszym widzom ich kolejnego wyjątkowy filmu. Eshom i Ian to utalentowany duet, a nas wciągnął ten scenariusz. Jest to fajna przejażdżka.

powiedział Bill Bromiley z Saban Films