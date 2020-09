Nowa wersja serialu ''Bajer z Bel-Air'' z zamówieniem na dwa sezony od Peacock 0

Bajer z Bel-Air to popularny sitcom lat 90., który powróci w nowej mroczniejszej i bardziej dramatycznej odsłonie. Platforma Peacock złożyła właśnie zamówienie na dwa sezony produkcji zatytułowanej 'Bel-Air'.

fot. materiały prasowe

Projekt składać się ma z godzinnych, a nie jak oryginał pół godzinnych odcinków. Jego powstanie zainspirowane zostało popularnym krótkometrażowym fanowskim filmem Morgana Coopera, który w zeszłym roku trafił do sieci. Ukazuje on kultowy serial w bardziej dramatycznej odsłonie. Wideo stało się internetową sensacją. Po jego obejrzeniu sam Will Smith – odtwórca głównej roli w oryginalnej produkcji, osobiście skontaktował się z Cooperem. Spotkanie to zaowocowało współpracą.

Oboje razem rozwiną serial, którego akcja osadzona zostanie we współczesnej Ameryce. Jak mówi Smith zamówienie przez Peacock od razu dwóch sezonów na podstawie tylko pomysłu i projektu, bez scenariusza w filmowym świecie się nie dzieje. Sytuacja ta jest dla niego wielkim zaskoczeniem, ale i radością.

W projekt zaangażowany jest także Chris Collins, który będzie producentem wykonawczym i showrunnerem.

Głównym bohaterem serii jest William "Will" Smith, sprytny i inteligentny nastolatek, urodzony i wychowany w biedzie, na ulicach Zachodniej Philadelphii. Po wdaniu się pewnego dnia w bójkę z czterema osiłkami, jego nadopiekuńcza matka z obawy o niepewną przyszłość syna w Philadelphii wysyła go do domu swojej siostry – rodziny Banksów – do Bel-Air, bogatej dzielnicy Los Angeles. Od tej pory życie Banksów diametralnie odmieni się, gdy wkroczy w nie wesoły Will z mnóstwem żartów i niepowtarzalnych powiedzonek ze świata, którego jego zamożni kuzyni dotąd nie znali.

Bel-Air oparty będzie na tym samym formacie, jednak zanurzy się głębiej w obecne w dzisiejszych czasach konflikty, emocje i uprzedzenia.

Źrodło: deadline